Гендиректор Вереса: Профутбол і Великий футбол – міні-базар, тільки в костюмах і в студії

Євген Донцов / фейсбук

Генеральний директор Вереса Євген Донцов розкритикував дві футбольно-аналітичні програми в Україні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

"Дивлюся Профутбол - некомпетентність і снобізм ведучого зашкалює. Абсолютна відсутність вміння слухати один одного. І вони дійсно вважають, що їх по цей бік телевізора чути?" - питає функціонер.

"Зовсім не розбираються у футболі і не вчать народ. Просто міні-базар, тільки в костюмах і в студії - плітки, чутки..." - додав Донцов.

"Усе це стосується й іншої програми - Великий футбол. Сум. Немає у нас свого Лінекера... З горя піду дивитися англійською Match of the day", - написав гендиректор Вереса.

Нагадаємо, що Динамо перемогло Верес у 23 турі УПЛ (1:0).