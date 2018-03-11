СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
215 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 23:23
Гендиректор Вереса: Профутбол і Великий футбол – міні-базар, тільки в костюмах і в студії
|Євген Донцов / фейсбук
Генеральний директор Вереса Євген Донцов розкритикував дві футбольно-аналітичні програми в Україні.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
"Дивлюся Профутбол - некомпетентність і снобізм ведучого зашкалює. Абсолютна відсутність вміння слухати один одного. І вони дійсно вважають, що їх по цей бік телевізора чути?" - питає функціонер.
"Зовсім не розбираються у футболі і не вчать народ. Просто міні-базар, тільки в костюмах і в студії - плітки, чутки..." - додав Донцов.
"Усе це стосується й іншої програми - Великий футбол. Сум. Немає у нас свого Лінекера... З горя піду дивитися англійською Match of the day", - написав гендиректор Вереса.
Нагадаємо, що Динамо перемогло Верес у 23 турі УПЛ (1:0).
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій