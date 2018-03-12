Матч першості Греції ПАОК - АЕК не було дограно через озброєного президента клубу. ВІДЕО

Скандалом завершилася гра першості Греції за участю суперника Динамо по 1/16 фіналу Ліги Європи АЕКа.

Гру 25-го туру ПАОК - АЕК було зупинено наприкінці ігрового часу після того, як на поле вибігли фанати, а згодом і президент клубу Іван Саввіді.

же в доданий час до другого тайму Фернанду Варела відзначився у воротах АЕКа. Цей гол став би єдиним в матчі, але і його бригада арбітрів скасувала на увазі положення поза грою, яке було зафіксовано у центрбека ПАОКа.

Представники господарів поля виявилися обурені рішенням бригади арбітрів, в результаті чого вирішили вибігти на поле і з'ясувати з ними відношення прямо там. Через бурхливий протесту судді були змушені піти в підтрибунне приміщення.

Однак не тільки фани і представники тренерського штабу ПАОКа вирішили розібратися в те, що трапилося. Справа дійшла до прямих погроз на адресу головного арбітра Вассіліса Дімітріадіс. Видання Ekathimerini.com стверджує, що власник клубу Іван Саввіді, який вийшов на поле збройним, в відкриту погрожував судді, сказавши йому, що він - труп.

PAOK's owner Ivan Savvidis has to be held back from attacking the ref after his team's last minute goal was disallowedpic.twitter.com/ZZLhRFvv8L — gza gee (@AFC_Gilles_) 11 березня 2018 р.

Примітно, що під час поєдинку суддя видалив з лавки запасних трьох осіб, одним з яких став головний тренер АЕКа Маноло Хіменес. Поєдинок так і не дограли, футболісти АЕКа звинуватили представників ПАОКа в залякуванні судді і вирішили на поле не повертатися, пише СпортАрена.

Раніше повідомлялося, що український захисник АЕКа Дмитро Чигринський отримав травму.

Нагадаємо, за ПАОК виступає український атакувальний хавбек Євген Шахов. Цікаво, що Шахов вийшов на поле на 78-й хвилині - якраз незадовго до вищеописаних подій.