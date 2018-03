Матч першості Греції ПАОК - АЕК не було дограно через озброєного президента клубу. ВІДЕО

Скандалом завершилася гра першості Греції за участю суперника Динамо по 1/16 фіналу Ліги Європи АЕКа.

Гру 25-го туру ПАОК - АЕК було зупинено наприкінці ігрового часу після того, як на поле вибігли фанати, а згодом і президент клубу Іван Саввіді.

же в доданий час до другого тайму Фернанду Варела відзначився у воротах АЕКа. Цей гол став би єдиним в матчі, але і його бригада арбітрів скасувала на увазі положення поза грою, яке було зафіксовано у центрбека ПАОКа.

Представники господарів поля виявилися обурені рішенням бригади арбітрів, в результаті чого вирішили вибігти на поле і з'ясувати з ними відношення прямо там. Через бурхливий протесту судді були змушені піти в підтрибунне приміщення.

Однак не тільки фани і представники тренерського штабу ПАОКа вирішили розібратися в те, що трапилося. Справа дійшла до прямих погроз на адресу головного арбітра Вассіліса Дімітріадіс. Видання Ekathimerini.com стверджує, що власник клубу Іван Саввіді, який вийшов на поле збройним, в відкриту погрожував судді, сказавши йому, що він - труп.

PAOK's owner Ivan Savvidis has to be held back from attacking the ref after his team's last minute goal was disallowedpic.twitter.com/ZZLhRFvv8L