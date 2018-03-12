АЕК подасть скаргу в УЄФА та ФІФА на озброєнного президента ПАОКа

Представники АЕКа подадуть скаргу в УЄФА та ФІФА у зв'язку із інцидентом, що трапився під час матчу 25-го туру першості Греції із ПАОКом.

В афінській команді збентежені тим, що зустріч було зупинено через появу на полі президента ПАОКа, російського бізнесмена Івана Саввіді, який мав при собі пістолет, пише sport24.gr.

Нагадаємо, що суддя прийняв рішення зупинити гру після того, як на поле вибигли вболівальники, запасні футболісти. Інцидент стався після того, як суддя не зарахував гол ПАОКа у компенсований час.

Και δεν σοκάρεται κανείς που ένας αγνώστου προελεύσεως ολιγάρχης κυκλοφορεί δημόσια με όπλο, όπως οι μαφιόζοι σε λατινοαμερικανικές χώρες;



«...Πίσω απ’ τ’ αυτάρεσκα αστειάκια μας η σήψη προχωρούσε...», θα 'λεγε ο Νιόνιος... pic.twitter.com/zLwnqgjvvu — Paschos (@Mandravelis) 11 березня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що український захисник АЕКа Дмитро Чигринський отримав травму.

Нагадаємо, за ПАОК виступає український атакувальний хавбек Євген Шахов. Цікаво, що Шахов вийшов на поле на 78-й хвилині - якраз незадовго до вищеописаних подій.