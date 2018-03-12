Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
284 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
12.03.2018  09:58

АЕК подасть скаргу в УЄФА та ФІФА на озброєнного президента ПАОКа

 

Представники АЕКа подадуть скаргу в УЄФА та ФІФА у зв'язку із інцидентом, що трапився під час матчу 25-го туру першості Греції із ПАОКом. 

В афінській команді збентежені тим, що зустріч було зупинено через появу на полі президента ПАОКа, російського бізнесмена Івана Саввіді, який мав при собі пістолет, пише sport24.gr. 

Нагадаємо, що суддя прийняв рішення зупинити гру після того, як на поле вибигли вболівальники, запасні футболісти. Інцидент стався після того, як суддя не зарахував гол ПАОКа у компенсований час. 

Раніше повідомлялося, що український захисник АЕКа Дмитро Чигринський отримав травму.

Нагадаємо, за ПАОК виступає український атакувальний хавбек Євген Шахов. Цікаво, що Шахов вийшов на поле на 78-й хвилині - якраз незадовго до вищеописаних подій.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
12:20
Бокс. Ломаченко - Лінарес: Оскар де ла Хойя назвав остаточну умову для проведення бою
11:59
Футбол. Мені все одно: екс-гравець збірної Бразилії зробив несподівану заяву щодо чемпіонату світу
11:40
Плавання. Українські синхроністки вдало виступили на етапі Світової серії у Парижі
11:21
Футбол. Шахтар вилетів у Рим: стало відомо, хто може зіграти проти Роми у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
10:59
Футбол. Названо умови для появи в Україні революційної системи
10:42
Теніс. Визначився суперник Костюк на старті турніру в Шеньчжені
10:26
Футбол. Реал знайшов заміну своїй зірці у Ліверпулі
09:58
Футбол. АЕК подасть скаргу в УЄФА та ФІФА на озброєнного президента ПАОКа
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!