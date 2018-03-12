Реал знайшов заміну своїй зірці у Ліверпулі

Нападник Ліверпуля Мохамед Саллах зацікавив мадридський Реал.

За інформацією El Confidencial, мадридці розглядають форварда як заміну Гарету Бейлу, який влітку збирається залишити Королівський клуб.

У Реалі готові заплатити за 25-річного єгиптянина 160 мільйонів євро.

Нагадаємо, Салах перейшов в Ліверпуль з "Роми" влітку 2017 року. Його контракт з червоними розраховано до кінця сезону-2021/22. Трансферна вартість, за даними порталу Transfermarkt, становить 80 мільйонів євро.

У цьому сезоні форвард мерсисайдців взяв участь в 40 матчах на клубному рівні, забивши 32 м'ячі і зробивши 11 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Бейл може продовжити кар'єру у Баварії.