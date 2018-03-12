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503 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 10:26
Реал знайшов заміну своїй зірці у Ліверпулі
Нападник Ліверпуля Мохамед Саллах зацікавив мадридський Реал.
За інформацією El Confidencial, мадридці розглядають форварда як заміну Гарету Бейлу, який влітку збирається залишити Королівський клуб.
У Реалі готові заплатити за 25-річного єгиптянина 160 мільйонів євро.
Нагадаємо, Салах перейшов в Ліверпуль з "Роми" влітку 2017 року. Його контракт з червоними розраховано до кінця сезону-2021/22. Трансферна вартість, за даними порталу Transfermarkt, становить 80 мільйонів євро.
У цьому сезоні форвард мерсисайдців взяв участь в 40 матчах на клубному рівні, забивши 32 м'ячі і зробивши 11 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Бейл може продовжити кар'єру у Баварії.
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