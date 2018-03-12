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12.03.2018  10:59

Названо умови для появи в Україні революційної системи

 Лучано Лучі/ФФУ

29 березня Федерація футболу України отримає дозвіл на проведення експерименту із іноваційною системою VAR, після чого її поступово можуть застосувати в українських змаганнях.

Про це розповів голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі. 

"3 березня система відеоповторів була включена в правила гри, тому всі країни, які перебували в списку очікування, були запрошені до Англії на зустріч, яка відбудеться 29 березня. Там пройде семінар, після якого, можливо, нам дозволять провести оффлайн-експеримент", - говорить Лучі.

"Відеоповтор - далеко не ідеальна річ. Вона вимагає хорошого взаємодії між тими арбітрами, які знаходяться в студії, і тими, які розташовуються на поле. Тому спочатку проводяться оффлайн-експерименти", - розповів Лучі в інтерв'ю телеканалу Футбол. 

"Тобто, ми вибираємо два матчі, наприклад - в Києві. Після цього починаємо експериментувати, щоб створити матеріал, надати його в міжнародну раду футбольних асоціацій, на основі якого нам буде надаватися зелене світло для використання даної системи в режимі онлайн", - цитує спеціаліста СпортАрена.

Раніше повідомлялося, що Ла Ліга не хоче платити 4 мільйони євро за систему електронної фіксації голу. 





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