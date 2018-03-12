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245 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 11:59
Мені все одно: екс-гравець збірної Бразилії зробив несподівану заяву щодо чемпіонату світу
|Оскар
Колишній зірці бразильської збірної Оскару все одно, чи викличуть його на ЧС-2018.
Про це повідомив у своєму Twitter журналіст Мутаз Чеаде.
"Мені все одно, поїду я на чемпіонат світу, чи ні. Мене критикують за переїзд до Китаю, а я думаю про свою сім'ю і своє майбутнє. Я не хочу стати бідним, коли постарію. Не хочу жити спогадами про те, що грав на чемпіонаті світу", - цитує колишнього футболіста Челсі журналіст.
Нагадаємо, що Оскар із 2017 року виступає за Шанхай, а у збірній Бразилії він не грав із жовтня 2016 року.
Додамо, що Оскар є срібним призером Олімпійських ігор у Лондоні, а також переможцем Кубку конфедерацій у 2013 році.
Нагадаємо, що чемпіонат світу відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії.
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