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12.03.2018  11:59

Мені все одно: екс-гравець збірної Бразилії зробив несподівану заяву щодо чемпіонату світу

 Оскар

Колишній зірці бразильської збірної Оскару все одно, чи викличуть його на ЧС-2018. 

Про це повідомив у своєму Twitter журналіст Мутаз Чеаде. 

"Мені все одно, поїду я на чемпіонат світу, чи ні. Мене критикують за переїзд до Китаю, а я думаю про свою сім'ю і своє майбутнє. Я не хочу стати бідним, коли постарію. Не хочу жити спогадами про те, що грав на чемпіонаті світу", - цитує колишнього футболіста Челсі журналіст. 

Нагадаємо, що Оскар із 2017 року виступає за Шанхай, а у збірній Бразилії він не грав із жовтня 2016 року. 

Додамо, що Оскар є срібним призером Олімпійських ігор у Лондоні, а також переможцем Кубку конфедерацій у 2013 році. 

Нагадаємо, що чемпіонат світу відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії.





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