Першість Греції зупинено через зухвалу поведінку російського мільйонера, президента ПАОКа оголошено у розшук
|Іван Саввіді шокував грецьку громадськість/АЕК Twitter
Поведінка президента ПАОКа та російського бізнесмена Івана Саввіді під час матчу 25-го туру чемпіонату Греції із АЕКом стала причиною призупинення змагань.
Таке рішення ухвалили керівники грецького футболу - матчі не будуть відбуватися невизначений термін.
Тим часом, поліція санкціонувала арешт Саввіді та оголосила у розшук винуватця гучної події. Очевидно, що причиною цього стало носіння вогнепальної зброї у публічному місці.
Нагадаємо, Саввіді вибіг на поле після того, як у компенсований час суддя не зарахував гол у ворота АЕКа через положення поза грою. Врешті решт арбітр прийняв рішення більше не виводити команди на поле. Згідно із певною інформацією, рефері отримав погрози з боку "президента із пістолетом", пише СпортАрена.
Нагадаємо, що за ПАОК грає атакувальний хавбек з України Євген Шахов.
Як повідомлялося раніше, в АЕКу подадуть скаргу в УЄФА та ФІФА на поведінку Саввіді.
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