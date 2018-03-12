Першість Греції зупинено через зухвалу поведінку російського мільйонера, президента ПАОКа оголошено у розшук

Іван Саввіді шокував грецьку громадськість/АЕК Twitter

Поведінка президента ПАОКа та російського бізнесмена Івана Саввіді під час матчу 25-го туру чемпіонату Греції із АЕКом стала причиною призупинення змагань.

Таке рішення ухвалили керівники грецького футболу - матчі не будуть відбуватися невизначений термін.

Тим часом, поліція санкціонувала арешт Саввіді та оголосила у розшук винуватця гучної події. Очевидно, що причиною цього стало носіння вогнепальної зброї у публічному місці.

Нагадаємо, Саввіді вибіг на поле після того, як у компенсований час суддя не зарахував гол у ворота АЕКа через положення поза грою. Врешті решт арбітр прийняв рішення більше не виводити команди на поле. Згідно із певною інформацією, рефері отримав погрози з боку "президента із пістолетом", пише СпортАрена.

Нагадаємо, що за ПАОК грає атакувальний хавбек з України Євген Шахов.

Як повідомлялося раніше, в АЕКу подадуть скаргу в УЄФА та ФІФА на поведінку Саввіді.