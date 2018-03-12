Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
364 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
12.03.2018  15:56

В УЄФА відреагували на скандал із озброєним президентом ПАОКа

 Іван Саввіді вибіг на поле із пістолетом/Twitter AEK

В УЄФА засуджують інцидент під час матчу 25-го туру першості Греції між ПАОКом та АЕКом, проте вважають це внутрішнім питанням.

Про це повідомляє Р-Спорт.

"УЄФА рішуче засуджує недавні інциденти в грецькому чемпіонаті, - йдеться в заяві організації.

"З огляду на те, що інциденти сталися у внутрішньому змаганні, будь-який дисциплінарний захід, який може бути накладений, підпадає під юрисдикцію відповідних органів Федерації футболу Греції", - повідомили агентству в УЄФА. 

Нагадаємо, наприкінці матчу на поле вибіг президент ПАОКа Іван Саввіді. Інцидент стався після того, як у компенсований час суддя не зарахував гол у ворота АЕКа через положення поза грою. Врешті решт арбітр прийняв рішення більше не виводити команди на поле. Згідно із певною інформацією, рефері отримав погрози з боку Саввіді, на поясі якого висів пістолет. 

Раніше повідомлялося, що в АЕКу подали скаргу в УЄФА та ФІФА на дії президента ПАОКа.

Зазначається, що Федерація футболу Греції зупинила чемпіонат, а поліція видала санкцію на арешт Саввіді.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
17:18
Футбол. Головний тренер Роми: Ми маємо добре зіграти в обороні проти Шахтаря не один тайм, а два
16:56
Футбол. Лідер Шахтаря пояснив, у чому особливість цьогорічної Ліги чемпіонів
16:39
Футбол. "Усе залежить від Коломойського", - У ПФЛ можуть об'єднатися два клуби в один
16:20
Футбол. Леоненко: Карпати залишатимуться любительским клубом, доки там працюватиме Друді
15:56
Футбол. В УЄФА відреагували на скандал із озброєним президентом ПАОКа
15:42
Футбол. Українські арбітри працюватимуть на матчах еліт-раунду кваліфікації Євро-2018
15:25
Теніс. Світоліна у захваті від гри молодих українок
14:59
Футбол. Першість Греції зупинено через зухвалу поведінку російського мільйонера, президента ПАОКа оголошено у розшук
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!