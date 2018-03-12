В УЄФА відреагували на скандал із озброєним президентом ПАОКа

Іван Саввіді вибіг на поле із пістолетом/Twitter AEK

В УЄФА засуджують інцидент під час матчу 25-го туру першості Греції між ПАОКом та АЕКом, проте вважають це внутрішнім питанням.

Про це повідомляє Р-Спорт.

"УЄФА рішуче засуджує недавні інциденти в грецькому чемпіонаті, - йдеться в заяві організації.

"З огляду на те, що інциденти сталися у внутрішньому змаганні, будь-який дисциплінарний захід, який може бути накладений, підпадає під юрисдикцію відповідних органів Федерації футболу Греції", - повідомили агентству в УЄФА.

Нагадаємо, наприкінці матчу на поле вибіг президент ПАОКа Іван Саввіді. Інцидент стався після того, як у компенсований час суддя не зарахував гол у ворота АЕКа через положення поза грою. Врешті решт арбітр прийняв рішення більше не виводити команди на поле. Згідно із певною інформацією, рефері отримав погрози з боку Саввіді, на поясі якого висів пістолет.

Раніше повідомлялося, що в АЕКу подали скаргу в УЄФА та ФІФА на дії президента ПАОКа.

Зазначається, що Федерація футболу Греції зупинила чемпіонат, а поліція видала санкцію на арешт Саввіді.