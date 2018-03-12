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237 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 16:20
Леоненко: Карпати залишатимуться любительским клубом, доки там працюватиме Друді
|Віктор Леоненко
Спортивний директор львівських Карпат Даріо Друді заважає клубу розвиватися.
Таку думку висловив експерт телеканалів Футбол 1/2 Віктор Леоненко.
"Як це так, що питання за Димінського вирішує хтось інший? Це аматорський хід, це непрофесійно. Карпати для мене - аматорський клуб і буде залишатися таким, поки там працює Друді. А Козловський у цій ситуації вчинив правильно. Знімаю капелюха", - сказав Леоненко.
Нагадаємо, що президент винниківського Руха Григорій Козловський домовився з Володимиром Гудимою, щоб той пробачив борг Карпатам у розмірі 74 тисяч доларів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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