Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1120 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
12.03.2018  16:39

"Усе залежить від Коломойського", - У ПФЛ можуть об'єднатися два клуби в один

Олександр Поклонський / ФК Дніпро

Дніпропетровські Дніпро і Дніпро-1 можуть у майбутньому об'єднатися.

Про це повідомив головний тренер Дніпра Олександр Поклонський.

"Не знаю, хто нас буде знищувати, і хто це веде: ФІФА, УЄФА, ПФЛ або ФФУ. Доля Дніпра залежить від однієї людини. Якщо говорити точніше, то від нашого президента. Як Ігор Коломойський буде будувати футбольну політику щодо Дніпра, так і буде", - запевнив тренер.

"Об'єднання з Дніпром-1? Може, колись це станеться, але я сумніваюся. Якби така імовірність існувала, то обидва клуби могли вже зараз об'єднатися. Може в найближчому майбутньому, але не зараз і не найближчого року точно", - вважає Поклонський.

"Усе залежить від Коломойського. Як він скаже, так і буде. Це ж не ми вирішуємо. Якби від мене все залежало, то, можливо, все було б по-іншому", - цитує наставника footboom.

Нагадаємо, що ПФЛ зняла з Дніпра 9 очок.





Читай також
Дніпро виграв Кубок України
Хімік обіграв БІПУ, Дніпро дотиснув Політехнік. Матчі 1/2 фіналу Кубку України
Мавпи програли Політехніку, Дніпро виграв у Будівельника. Матчі Суперліги
Черкаські Мавпи розбили Дніпро в матчі Суперліги
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
17:18
Футбол. Головний тренер Роми: Ми маємо добре зіграти в обороні проти Шахтаря не один тайм, а два
16:56
Футбол. Лідер Шахтаря пояснив, у чому особливість цьогорічної Ліги чемпіонів
16:39
Футбол. "Усе залежить від Коломойського", - У ПФЛ можуть об'єднатися два клуби в один
16:20
Футбол. Леоненко: Карпати залишатимуться любительским клубом, доки там працюватиме Друді
15:56
Футбол. В УЄФА відреагували на скандал із озброєним президентом ПАОКа
15:42
Футбол. Українські арбітри працюватимуть на матчах еліт-раунду кваліфікації Євро-2018
15:25
Теніс. Світоліна у захваті від гри молодих українок
14:59
Футбол. Першість Греції зупинено через зухвалу поведінку російського мільйонера, президента ПАОКа оголошено у розшук
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!