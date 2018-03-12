"Усе залежить від Коломойського", - У ПФЛ можуть об'єднатися два клуби в один
|Олександр Поклонський / ФК Дніпро
Дніпропетровські Дніпро і Дніпро-1 можуть у майбутньому об'єднатися.
Про це повідомив головний тренер Дніпра Олександр Поклонський.
"Не знаю, хто нас буде знищувати, і хто це веде: ФІФА, УЄФА, ПФЛ або ФФУ. Доля Дніпра залежить від однієї людини. Якщо говорити точніше, то від нашого президента. Як Ігор Коломойський буде будувати футбольну політику щодо Дніпра, так і буде", - запевнив тренер.
"Об'єднання з Дніпром-1? Може, колись це станеться, але я сумніваюся. Якби така імовірність існувала, то обидва клуби могли вже зараз об'єднатися. Може в найближчому майбутньому, але не зараз і не найближчого року точно", - вважає Поклонський.
"Усе залежить від Коломойського. Як він скаже, так і буде. Це ж не ми вирішуємо. Якби від мене все залежало, то, можливо, все було б по-іншому", - цитує наставника footboom.
Нагадаємо, що ПФЛ зняла з Дніпра 9 очок.
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