"Усе залежить від Коломойського", - У ПФЛ можуть об'єднатися два клуби в один

Олександр Поклонський / ФК Дніпро

Дніпропетровські Дніпро і Дніпро-1 можуть у майбутньому об'єднатися.

Про це повідомив головний тренер Дніпра Олександр Поклонський.

"Не знаю, хто нас буде знищувати, і хто це веде: ФІФА, УЄФА, ПФЛ або ФФУ. Доля Дніпра залежить від однієї людини. Якщо говорити точніше, то від нашого президента. Як Ігор Коломойський буде будувати футбольну політику щодо Дніпра, так і буде", - запевнив тренер.

"Об'єднання з Дніпром-1? Може, колись це станеться, але я сумніваюся. Якби така імовірність існувала, то обидва клуби могли вже зараз об'єднатися. Може в найближчому майбутньому, але не зараз і не найближчого року точно", - вважає Поклонський.

"Усе залежить від Коломойського. Як він скаже, так і буде. Це ж не ми вирішуємо. Якби від мене все залежало, то, можливо, все було б по-іншому", - цитує наставника footboom.

Нагадаємо, що ПФЛ зняла з Дніпра 9 очок.