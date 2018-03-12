Екс-арбітр ФФУ: Щоб працювати головним суддею в УПЛ, треба занести 100-150 тисяч євро

Ігор Маковей

Колишній український арбітр Ігор Маковей, який судив Другу лігу, Першу лігу й один матч в УПЛ розповів, як вирішуються питання на суддівській верхівці ФФУ.

Про це пише Футбол 24.

"Тести з фізпідготовки я називав тестами для пенсіонерів. Усім легко біглося. Але арбітром, звичайно, проблема стати. Для цього треба мати хороші знайомства, лапу волохату. В асистентів все простіше", - сказав Маковей.

"Коли починав у ДЮФЛ і Другій лізі, то був головним і хотів продовжувати. Потім мені в кабінетах сказали: "Не смикайся". Уже з Другої ліги я пішов асистентом", - пояснив колишній суддя.

"Хто казав не смикатися? І пацани, і інспектори. Усі це знають. А не заніс куди потрібно, бо навряд чи б це вийшло. Там нереальні цифри ходили на той час – 100-150 тисяч євро", - зізнався Маковей.

Нагадаємо, що українські арбітри працюватимуть на матчах еліт-раунду кваліфікації Євро-2018.