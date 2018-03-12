Худжамов: Ще 4 дні тому знав, що Сілас битиме пенальті, а я відіб'ю

Рустам Худжамов

Голкіперу Маріуполя Рустаму Худжамову за декілька днів до матчу з Зорею (0:0) наснився віщий сон.

Про це він розповів, коментуючи відбитий пенальті у грі проти луганців у 23 турі УПЛ.

"Навіть не знаю, як вийшло відбити пенальті. Був упевнений на 100%. Десь дні чотири тому я прокинувся, і з упевненістю уявив, що буде пенальті, його буде бити Сілас і саме в той кут. Уві сні мені це не снилося, а може і снилося. Так вийшло", - сказав голкіпер.

"Не можу назвати себе героєм матчу, адже ви бачили, як хлопці намагалися нівелювати атаки суперника, а у мене вийшло тільки в одному моменті завдяки тому, що прийшло уві сні", - розповів Худжамов в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що раніше Худжамов поділився амбітними цілями Маріуполя.