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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
713 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 18:35
Шевченко визначатиме долю Шахтаря в Лізі чемпіонів, якщо гірники переможуть Рому
|Андрій Шевченко
Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко проведе жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Жеребкування пройде в Ньоні 16 березня, початок - о 14.00.
Перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 3 і 4 квітня, матчі-відповіді - 10 і 11 квітня.
Нагадаємо, що Шахтар вилетів у Рим: стало відомо, хто може зіграти проти Роми у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій