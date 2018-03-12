Труднощі перекладу в Зорі: Громов підказував бразильцю Юрі, а той подумав, що він його ображає. ВІДЕО

Артем Громов

У матчі 23 туру УПЛ між Зорею та Маріуполем (0:0) бразилець Юрі та українець Артем Громов активно з'ясовували стосунки в одному з епізодів матчу.

Про причину міні-скандалу розповів сам Громов.

"Юрі - бразилець і розмовляє португальською, а я українець, тому у нас просто виникло непорозуміння в плані мови. Я йому кричав, щоб він підійшов ближче до центрального захисника, а він не зрозумів і подумав, що я його ображаю", - сказав футболіст.

"Це чисто непорозуміння і нічого більше. Розібралися, потиснули руки і все добре", - пояснив Громов в ефірі Профутболу.

Нагадаємо, що Рустам Худжамов за 4 дні до матчу знав, що Сілас битиме пенальті і не заб'є.