Головний тренер Наполі образив журналістку на прес-конференції

Мауріціо Саррі

Наставник Наполі Мауріціо Саррі не добирав слів після нічиєї з Інтером (0:0), відповідаючи на запитання журналістки щодо шансів команди на чемпіонство.

Про це повідомляє Goal.com.

"Чи є у Наполі шанси на Скудетто? Ви жінка, ви красива. Саме з цих причин я не скажу Вам іти в дупу", - сказав Саррі.

Утім, після прес-конференції наставник Наполі підійшов до працівниці ЗМІ й вибачився за свої слова.

Нагадаємо, що Наполі посідає другу сходинку чемпіонату Італії, відстаючи від Ювентуса на один пункт.