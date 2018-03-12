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423 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 20:38
Головний тренер Наполі образив журналістку на прес-конференції
|Мауріціо Саррі
Наставник Наполі Мауріціо Саррі не добирав слів після нічиєї з Інтером (0:0), відповідаючи на запитання журналістки щодо шансів команди на чемпіонство.
Про це повідомляє Goal.com.
"Чи є у Наполі шанси на Скудетто? Ви жінка, ви красива. Саме з цих причин я не скажу Вам іти в дупу", - сказав Саррі.
Утім, після прес-конференції наставник Наполі підійшов до працівниці ЗМІ й вибачився за свої слова.
Нагадаємо, що Наполі посідає другу сходинку чемпіонату Італії, відстаючи від Ювентуса на один пункт.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій