Франков знайшов нову роботу після ФФУ

Артем Франков

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков стане ведучим нового шоу на радіо "Новое Время".

Про це він повідомив у своєму твіттері.

12 березня о 21:00 відбудеться перший ефір з Леонідом Буряком.

Сегодня, 12 марта, в 21.00 эфир моей программы на радио НВ. В Киеве - 96,0, в остальных городах свои частоты, пожалуйста, посмотрите на https://t.co/S6P2voUdEb в разделе Радио! В гостях - Леонид Иосифович Буряк, говорить будем обо всем футбольном. Первый мой опыт ведущего... — Artem Frankov (@frankov11) 12 марта 2018 г.

Нагадаємо, що Бандурко, Кочетов і Франков відсторонені від роботи у ФФУ до 24 травня.