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442 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 20:52
Франков знайшов нову роботу після ФФУ
|Артем Франков
Головний редактор журналу Футбол Артем Франков стане ведучим нового шоу на радіо "Новое Время".
Про це він повідомив у своєму твіттері.
12 березня о 21:00 відбудеться перший ефір з Леонідом Буряком.
Сегодня, 12 марта, в 21.00 эфир моей программы на радио НВ. В Киеве - 96,0, в остальных городах свои частоты, пожалуйста, посмотрите на https://t.co/S6P2voUdEb в разделе Радио! В гостях - Леонид Иосифович Буряк, говорить будем обо всем футбольном. Первый мой опыт ведущего...— Artem Frankov (@frankov11) 12 марта 2018 г.
Нагадаємо, що Бандурко, Кочетов і Франков відсторонені від роботи у ФФУ до 24 травня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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