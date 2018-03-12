СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
152 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 21:54
Легендарний захисник Ліверпуля плюнув у машину фаната МЮ, за що відсторонений від роботи на каналі Sky Sports
|Джеймі Каррагер
Екс-захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер на шоссе плюнув у машину фаната Манчестер Юнайтед, який неодноразово його дражнив.
Через цей інцидент телеканал Sky Sports відсторонив колишнього футболіста від роботи і пояснив це у відкритому листі.
"Ми дуже серйозно ставимося до цієї історії і категорично засуджуємо вчинок Каррагера. Така поведінка значно нижче стандартів, яких ми чекаємо від наших співробітників", - написала прес-служба каналу.
Як відомо, Каррагер вибачився перед сім'єю вболівальника МЮ і перед телеканалом Sky Sports.
Нагадаємо, що телеканал Футбол готовий долучитися до впровадження відеоповторів в Україні.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій