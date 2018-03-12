Легендарний захисник Ліверпуля плюнув у машину фаната МЮ, за що відсторонений від роботи на каналі Sky Sports

Джеймі Каррагер

Екс-захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер на шоссе плюнув у машину фаната Манчестер Юнайтед, який неодноразово його дражнив.

Через цей інцидент телеканал Sky Sports відсторонив колишнього футболіста від роботи і пояснив це у відкритому листі.

"Ми дуже серйозно ставимося до цієї історії і категорично засуджуємо вчинок Каррагера. Така поведінка значно нижче стандартів, яких ми чекаємо від наших співробітників", - написала прес-служба каналу.

Як відомо, Каррагер вибачився перед сім'єю вболівальника МЮ і перед телеканалом Sky Sports.

Нагадаємо, що телеканал Футбол готовий долучитися до впровадження відеоповторів в Україні.