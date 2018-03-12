Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
208 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
12.03.2018  19:38

Вісьмох футболістів Шахтаря викликано до збірної України

ФК Шахтар

Вісім футболістів донецького Шахтаря отримали виклик до табору національної збірної України.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

До списку Шевченка потрапили Андрій П'ятов, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Тарас Стапаненко, Марлос і Віктор Коваленко.

Раніше повідомлялося, що виклик отримав травмований Ярмоленко, а також Яремчук, Малиновський, Коноплянка, Соболь, Зінченко, Лунін і Караваєв.

Також двох бразильців Шахтаря викликано до збірної Бразилії.





Читай також
Шевченко визначатиме долю Шахтаря в Лізі чемпіонів, якщо гірники переможуть Рому
Двох гравців Шахтаря викликано в збірну Бразилії на матчі з Німеччиною та Росією
Головний тренер Роми: Ми маємо добре зіграти в обороні проти Шахтаря не один тайм, а два
Лідер Шахтаря пояснив, у чому особливість цьогорічної Ліги чемпіонів
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
21:14
Футбол. Зінченко вийде в старті Манчестер Сіті на матч зі Сток Сіті
20:52
Футбол. Франков знайшов нову роботу після ФФУ
20:38
Футбол. Головний тренер Наполі образив журналістку на прес-конференції
20:20
Футбол. Фонсека про матч із Ромою: Ми ні в якому разі не приїхали з метою захищати результат першої гри
19:56
Футбол. Став відомий повний список збірної України на товариські матчі з Саудівською Аравією та Японією
19:38
Футбол. Вісьмох футболістів Шахтаря викликано до збірної України
19:17
ЧС-2018. На чемпіонат світу в Росії продано вже 1,3 мільйона квитків
18:54
Футбол. Труднощі перекладу в Зорі: Громов підказував бразильцю Юрі, а той подумав, що він його ображає. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!