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208 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 19:38
Вісьмох футболістів Шахтаря викликано до збірної України
|ФК Шахтар
Вісім футболістів донецького Шахтаря отримали виклик до табору національної збірної України.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
До списку Шевченка потрапили Андрій П'ятов, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Тарас Стапаненко, Марлос і Віктор Коваленко.
Раніше повідомлялося, що виклик отримав травмований Ярмоленко, а також Яремчук, Малиновський, Коноплянка, Соболь, Зінченко, Лунін і Караваєв.
Також двох бразильців Шахтаря викликано до збірної Бразилії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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