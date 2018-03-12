Став відомий повний список збірної України на товариські матчі з Саудівською Аравією та Японією
Андрій Шевченко оголосив список із 25 футболістів, яких він викликав на товариські матчі.
Про це повідомляє ФФУ.
Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Андрій Лунін (Зоря), Денис Бойко (Динамо).
Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Микола Матвієнко (усі – Шахтар), Євген Хачеріді, Микита Бурда (обидва – Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Едуард Соболь (Славія).
Півзахисники: Руслан Ротань, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепєлєв (усі – Динамо), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі – Шахтар), Андрій Ярмоленко (Боруссія Д), Євген Коноплянка (Шальке), Руслан Малиновський (Генк), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).
Нападники: Артем Бєсєдін (Динамо), Артем Кравець (Кайсеріспор), Роман Яремчук (Гент).
Матчі проти СА відбудеться 23 березня в іспанській Марбельї, а проти Японії - 27 березня у бельгійському Льєжі.
Нагадаємо, що двох гравців Шахтаря викликано до збірної Бразилії.
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