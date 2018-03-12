Фонсека про матч із Ромою: Ми ні в якому разі не приїхали з метою захищати результат першої гри

Паулу Фонсека

Донецький Шахтар не збирається сушити матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми.

Про це на передматчевій прес-конференції сказав наставник гірників Паулу Фонсека.

"Навряд чи щось радикально зміниться з останньої гри. Упевнений, що суперники почнуть жорстко з самого початку. Будуть намагатися високо пресингувати, не давати розігрувати м'яч. Тому нам треба показати себе дуже добре, щоб протистояти цій команді", - повідомив португалець.

"Шахтар приїхав сюди показувати свій звичний футбол. Ні в якому разі не приїхали лише з метою захищати результат першої гри. Будемо показувати свій футбол і не ховатися від гри", - запевнив тренер.

"Розумію, що через нашІ виступи, у тому числі й у Лізі чемпіонів, інтерес до мене і наших гравців зростає. Але зараз усі ми зосереджені на Шахтарі", - цитує Фонсеку спортарена.

Матч відбудеться 13 березня о 21:45.

Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою гірників у Харкові з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря пояснив, у чому особливість цьогорічної Ліги чемпіонів.