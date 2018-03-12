Фонсека про матч із Ромою: Ми ні в якому разі не приїхали з метою захищати результат першої гри
|Паулу Фонсека
Донецький Шахтар не збирається сушити матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми.
Про це на передматчевій прес-конференції сказав наставник гірників Паулу Фонсека.
"Навряд чи щось радикально зміниться з останньої гри. Упевнений, що суперники почнуть жорстко з самого початку. Будуть намагатися високо пресингувати, не давати розігрувати м'яч. Тому нам треба показати себе дуже добре, щоб протистояти цій команді", - повідомив португалець.
"Шахтар приїхав сюди показувати свій звичний футбол. Ні в якому разі не приїхали лише з метою захищати результат першої гри. Будемо показувати свій футбол і не ховатися від гри", - запевнив тренер.
"Розумію, що через нашІ виступи, у тому числі й у Лізі чемпіонів, інтерес до мене і наших гравців зростає. Але зараз усі ми зосереджені на Шахтарі", - цитує Фонсеку спортарена.
Матч відбудеться 13 березня о 21:45.
Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою гірників у Харкові з рахунком 2:1.
Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря пояснив, у чому особливість цьогорічної Ліги чемпіонів.
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