Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
53 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
12.03.2018  22:18

Марлос: Неважливо скільки людей буде підтримувати Рому

Марлос

Донецький Шахтар не зважатиме на колосальну підтримку римського клубу на своєму полі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це на передматчевій прес-конференції повідомив півзахисник гірників Марлос.

"Розуміємо, наскільки важливий матч і як буде складно. Тренер нам сказав просто грати у свій футбол. І не дуже важливо, як будуть підтримувати Рому і скільки людей завтра збереться на стадіоні", - запевнив бразилець.

"Така гра, як у Роми була з Торіно (3:0), буває часто і в нашому чемпіонаті. Поважаємо суперника і розуміємо, наскільки складний матч буде, але постараємося показати свій футбол", - додав хавбек.

"Коларов - дуже сильний гравець, у тому числі технічно. Але у нас теж сильні гравці на кожній позиції, постараємося завтра довести це", - цитує Марлоса спортарена.

Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою гірників у Харкові з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря пояснив, у чому особливість цьогорічної Ліги чемпіонів.





Читай також
Марлос: Неважливо скільки людей буде підтримувати Рому
Марлос, Феррейра і Коваленко розгромили Чорноморець у матчі 20-го туру УПЛ
Марлос розповів, у яких кондиціях перебуває Шахтар
Марлос здійснив величезну кількість обіграшів у 2017-му році
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
23:58
Футбол. Алавес поступився Бетису в матчі 28 туру чемпіонату Іспанії
23:53
Футбол. Манчестер Сіті з Зінченком у складі розібрався зі Стоком у матчі 30 туру чемпіонату Англії
23:23
Футбол. Вердер переміг Кельн в останньому матчі 26 туру чемпіонату Німеччини
22:56
Футбол. Український захисник затримається в турецькому Кайсеріспорі
22:33
Футбол. Агент Ротаня: Шахтар порве Рому на виїзді
22:18
Футбол. Марлос: Неважливо скільки людей буде підтримувати Рому
21:54
Футбол. Легендарний захисник Ліверпуля плюнув у машину фаната МЮ, за що відсторонений від роботи на каналі Sky Sports
21:35
Бокс. Ломаченко: Спочатку Лінарес, а потім Гарсія. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!