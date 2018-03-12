Марлос: Неважливо скільки людей буде підтримувати Рому

Марлос

Донецький Шахтар не зважатиме на колосальну підтримку римського клубу на своєму полі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це на передматчевій прес-конференції повідомив півзахисник гірників Марлос.

"Розуміємо, наскільки важливий матч і як буде складно. Тренер нам сказав просто грати у свій футбол. І не дуже важливо, як будуть підтримувати Рому і скільки людей завтра збереться на стадіоні", - запевнив бразилець.

"Така гра, як у Роми була з Торіно (3:0), буває часто і в нашому чемпіонаті. Поважаємо суперника і розуміємо, наскільки складний матч буде, але постараємося показати свій футбол", - додав хавбек.

"Коларов - дуже сильний гравець, у тому числі технічно. Але у нас теж сильні гравці на кожній позиції, постараємося завтра довести це", - цитує Марлоса спортарена.

Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою гірників у Харкові з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря пояснив, у чому особливість цьогорічної Ліги чемпіонів.