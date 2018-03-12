Агент Ротаня: Шахтар порве Рому на виїзді

В'ячеслав Заховайло

Агент Руслана Ротаня В'ячеслав Заховайло вірить у вихід гірників у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

"Зовсім випадково побачив котирування букмекерів на гру в Римі. У Шахтар букмекери не вірять однозначно. У той же час, я уважно подивився матч Шахтаря в Полтаві. Я розумію, що він, у світлі майбутнього матчу не зовсім показовий. Але дещо я для себе розглянув у грі донечан", - написав агент.



"Шахтар я бачив різним, але настільки впевнених у своїй грі гравців я не пригадаю. І щось у мене є чуйка, що Шахтар порве Рому на виїзді. Команда дуже зібрана, сконцентровано дограє в кожному ігровому моменті. Та й тактично збалансована. Якщо психологічно будуть стійкі, то, на мій погляд, пройдуть далі", - написав Заховайло.

Нагадаємо, що за словами головного тренера гірників, Шахтар ні в якому разі не приїхав до Рима з метою захищати результат першої гри.