Український захисник затримається в турецькому Кайсеріспорі

Олександр Кучер і президент Кайсеріспора

Захисник турецького Кайсеріспора Олександр Кучер продовжив контракт із клубом.

Про це повідомляє matchday.

"Я підписав новий контракт із клубом за системою 1+1. Керівництво Кайсеріспора вчинило максимально професіонально і ще за сім місяців до закінчення першого контракту запропонувало мені продовжити нашу співпрацю", - сказав футболіст.

"Мене тут все влаштовує, імпонує професійний підхід в Кайсеріспорі, тому я із задоволенням підписав нову угоду", - розповів Кучер.

Нагадаємо, що Кравець і Кучер не допомогли Кайсеріспору уникнути поразки.