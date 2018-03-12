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100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 22:56
Український захисник затримається в турецькому Кайсеріспорі
|Олександр Кучер і президент Кайсеріспора
Захисник турецького Кайсеріспора Олександр Кучер продовжив контракт із клубом.
Про це повідомляє matchday.
"Я підписав новий контракт із клубом за системою 1+1. Керівництво Кайсеріспора вчинило максимально професіонально і ще за сім місяців до закінчення першого контракту запропонувало мені продовжити нашу співпрацю", - сказав футболіст.
"Мене тут все влаштовує, імпонує професійний підхід в Кайсеріспорі, тому я із задоволенням підписав нову угоду", - розповів Кучер.
Нагадаємо, що Кравець і Кучер не допомогли Кайсеріспору уникнути поразки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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