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140 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 21:14
Зінченко вийде в старті Манчестер Сіті на матч зі Сток Сіті
|Олександр Зінченко
Українець Олександр Зінченко розпочне матч 30 туру чемпіонату Англії проти Сток Сіті у стартовому складі.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт городян.
Гра відбудеться 12 березня о 22:00.
How we line-up tonight!— Manchester City (@ManCity) 12 марта 2018 г.
City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Zinchenko, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Sterling, Sane, Jesus
Subs | Bravo, Danilo, Stones, Gundogan, Laporte, Bernardo, Yaya Toure
Presented by @HAYSWorldwide #scfcvcity #mancity pic.twitter.com/niKExUKO9R
Нагадаємо, що Зінченко викликаний у збірну України на товариські матчі.
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