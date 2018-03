Зінченко вийде в старті Манчестер Сіті на матч зі Сток Сіті

Українець Олександр Зінченко розпочне матч 30 туру чемпіонату Англії проти Сток Сіті у стартовому складі.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт городян.

Гра відбудеться 12 березня о 22:00.

How we line-up tonight!



City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Zinchenko, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Sterling, Sane, Jesus



Subs | Bravo, Danilo, Stones, Gundogan, Laporte, Bernardo, Yaya Toure



Presented by @HAYSWorldwide #scfcvcity #mancity pic.twitter.com/niKExUKO9R