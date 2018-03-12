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25 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 23:23
Вердер переміг Кельн в останньому матчі 26 туру чемпіонату Німеччини
26 тур Бундесліги завершився протистоянням Вердера і Кельна, у якому перемогу святкували господарі.
Нагадаємо, що напередодні Боруссія Д вирвала перемогу в Айнтрахта.
Чемпіонат Німеччини
26 тур
12 березня
Вердер - Кельн 3:1 (1:0, 2:1)
Голи: 1:0 - 33 Велькович, 1:1 - 53 Осако, 2:1 - 58 Рашица, 3:1 - 90 Еггештайн
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій