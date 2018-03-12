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12.03.2018  23:53

Манчестер Сіті з Зінченком у складі розібрався зі Стоком у матчі 30 туру чемпіонату Англії

 

У заключному матчі 30 туру АПЛ Манчестер Сіті на виїзді переміг Сток Сіті.

Українець Олександр Зінченко провів під керівництвом Пепа Гвардіоли всю гру.

Нагадаємо, що напередодні Арсенал розібрався з Вотфордом.

Чемпіонат Англії

30 тур

12 березня

Сток Сіті - Манчестер Сіті 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 10 Давід Сільва, 0:2 - 50 Давід Сільва

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