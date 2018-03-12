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62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 23:53
Манчестер Сіті з Зінченком у складі розібрався зі Стоком у матчі 30 туру чемпіонату Англії
У заключному матчі 30 туру АПЛ Манчестер Сіті на виїзді переміг Сток Сіті.
Українець Олександр Зінченко провів під керівництвом Пепа Гвардіоли всю гру.
Нагадаємо, що напередодні Арсенал розібрався з Вотфордом.
Чемпіонат Англії
30 тур
12 березня
Сток Сіті - Манчестер Сіті 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 - 10 Давід Сільва, 0:2 - 50 Давід Сільва
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій