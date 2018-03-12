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12.03.2018  23:58

Алавес поступився Бетису в матчі 28 туру чемпіонату Іспанії

 

Заключний матч 28 туру чемпіонату Іспанії завершився впевненою перемогою Бетиса над Алавесом.

Нагадаємо, що напередодні Атлетико переміг Сельту.

Чемпіонат Іспанії

28 тур

12 березня

Алавес - Бетис 1:3 (0:2, 1:1)

Голи: 0:1 - Морон, 0:2 - 44 Гарсія, 1:2 - 67 Собріно, 1:3 - 78 Морон

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