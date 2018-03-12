СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
12 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 23:58
Алавес поступився Бетису в матчі 28 туру чемпіонату Іспанії
Заключний матч 28 туру чемпіонату Іспанії завершився впевненою перемогою Бетиса над Алавесом.
Нагадаємо, що напередодні Атлетико переміг Сельту.
Чемпіонат Іспанії
28 тур
12 березня
Алавес - Бетис 1:3 (0:2, 1:1)
Голи: 0:1 - Морон, 0:2 - 44 Гарсія, 1:2 - 67 Собріно, 1:3 - 78 Морон
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій