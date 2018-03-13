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1370 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 12:53
Шакірі принизив Зінченка елементарним фінтом. ВІДЕО
|Шакірі та Зінченко
Півзахисник Сток Сіті Джердан Шакірі ефектно прокинув м'яч між ніг Олександру Зінченку.
Сталося це в матчі 30 туру АПЛ між Сток Сіті та Манчестер Сіті (0:2).
Нагадаємо, що Зінченко отримай найнижчу оцінку за цю гру в складі своєї команди.
Shaqiri ending Zinchenko 😳⚽️#STKMCI pic.twitter.com/Lq5UncOgyX— FREEBETS.com (@freebets) 12 марта 2018 г.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій