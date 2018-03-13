Шакірі принизив Зінченка елементарним фінтом. ВІДЕО

Шакірі та Зінченко

Півзахисник Сток Сіті Джердан Шакірі ефектно прокинув м'яч між ніг Олександру Зінченку.

Сталося це в матчі 30 туру АПЛ між Сток Сіті та Манчестер Сіті (0:2).

Нагадаємо, що Зінченко отримай найнижчу оцінку за цю гру в складі своєї команди.