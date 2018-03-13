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13.03.2018  13:10

Франков: Павелко домовився з телеканалами Футбол 1/2, щоб його припинили мочити

Артем Франков

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко отримав лояльність від телеканалів Футбол 1/2.

Про це повідомив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Ще ввечері Павелка мочили і вибирали перехожих на вулиці, які скажуть про нього якусь гидоту. І раптом це припиняється. За логікою - це плоди закулісної домовленості. З власниками каналу укладено усну або письмову угоду.

А власник каналу Футбол Рінат Ахметов. Це всім відомо. Павелко ж до глибини душі так дістала критика, що він порушив питання про зміну транслятора матчів збірної України.

Але це не можливо, тому що транслятор купує права в агентів УЄФА або ФІФА, і ніякого відношення до ФФУ це зараз не має. І раптом раз - домовилися. Але ти ж за це щось повинен зробити. І у мене є ґрунтовні припущення, що за це ти повинен максимально ускладнити життя Динамо.

На якомусь етапі підозрювали, що Павелко - людина Суркіса. У тому числі і в Шахтарі. Однак з певного моменту ніяких підозр вже немає. Вони були розпорошені впевненою ходою ФФУ", - розповів Франков в ефірі 112 каналу.

Нагадаємо, що Франков знайшов нову роботу після ФФУ.





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