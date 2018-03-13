Блохін: Скоріше не Шахтар додав, а Рома збавила в першому матчі
|Олег Блохін
Шахтар і Рома мають однакові шанси на вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Так вважає екс-гравець і тренер Динамо і збірної України Олег Блохін.
"Як і перед першою грою, я не бачу фаворита в цій парі. Шахтар виграв у Харкові, але Рома програла з мінімальною різницею і забила гол на виїзді. Тому рахунок 2:1 не дає особливої переваги жодній із команд. Я вважаю, що шанси Шахтаря і Роми на успіх абсолютно рівні - п'ятдесят на п'ятдесят", - сказав фахівець.
"У харківському поєдинку Шахтар дуже добре діяв у другому таймі, а Рома перегравала донечан до перерви. Важко робити висновки по цій грі. Не було цілісної, ясної картини щодо співвідношення сил. Матч пройшов зі змінним успіхом кожної з команд", - вважає Блохін.
"Я б не сказав, що Шахтар додав після перерви. На мій погляд, це не донечани додали, а більше Рома збавила оберти. З незрозумілих мені причин італійська команда в другому таймі знизила командні швидкості. Кудись зник пресинг. Не знаю, з чим це пов'язано", - цитує експерта Террикон.
Матч-відповідь відбудеться 13 березня о 21:45.
Нагадаємо, що Шахтар може заробити близько 8 мільйонів євро за вихід до 1/4 фіналу ЛЧ.
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