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41 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 13:59
Динамо і Лаціо розсудить іспанська бригада арбітрів
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо і Лаціо обслужить іспанська бригада арбітрів на чолі з Хесусом Хілем Мансано.
Його асистентами будуть Анхель Невадо Родрігес і Дієго Барбер Севілья. Додаткові помічники - Карлос дель Серро і Рікардо де Бургос. Четвертий арбітр - Роберто дель Паломар.
Як відомо, матч Динамо - Лаціо відбудеться 15-го березня.
Раніше повідомлялося, що у Києві Лаціо залишиться без підтримки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій