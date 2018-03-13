Динамо і Лаціо розсудить іспанська бригада арбітрів

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо і Лаціо обслужить іспанська бригада арбітрів на чолі з Хесусом Хілем Мансано.

Його асистентами будуть Анхель Невадо Родрігес і Дієго Барбер Севілья. Додаткові помічники - Карлос дель Серро і Рікардо де Бургос. Четвертий арбітр - Роберто дель Паломар.

Як відомо, матч Динамо - Лаціо відбудеться 15-го березня.

Раніше повідомлялося, що у Києві Лаціо залишиться без підтримки.