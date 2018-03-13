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33 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 14:19
Півзахисник Динамо отримав виклик у збірну Парагваю
|Дерліз Гонсалес
Півзахисник Динамо Дерліс Гонсалес потрапив у заявку збірної Парагваю на товариський матч проти США.
Матч Парагвай - США відбудеться 27 березня.
Раніше була інформація, що Гонсалес може перейти у легендарний клуб з Аргентини.
Також повідомлялося, що Гонсалес ощасливив тисячох дітей на батьківщині в Парагваї.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій