Півзахисник Динамо отримав виклик у збірну Парагваю

Дерліз Гонсалес

Півзахисник Динамо Дерліс Гонсалес потрапив у заявку збірної Парагваю на товариський матч проти США.

Матч Парагвай - США відбудеться 27 березня.

Раніше була інформація, що Гонсалес може перейти у легендарний клуб з Аргентини.

Також повідомлялося, що Гонсалес ощасливив тисячох дітей на батьківщині в Парагваї.