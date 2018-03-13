Де дивитися матч Рома - Шахтар

13-го березня в Римі на відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ромою і Шахтарем.

Початок зустрічі - 21.45.

Пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалах Україна і Футбол 1.

Також подивитися гру можна за цим посиланням (Увага! Трансляція платна).

Нагадаємо, перший поєдинок завершився перемогою Шахтаря - 2:1.