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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
239 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 14:37
Де дивитися матч Рома - Шахтар
13-го березня в Римі на відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ромою і Шахтарем.
Початок зустрічі - 21.45.
Пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалах Україна і Футбол 1.
Також подивитися гру можна за цим посиланням (Увага! Трансляція платна).
Нагадаємо, перший поєдинок завершився перемогою Шахтаря - 2:1.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій