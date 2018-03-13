Зоря більше не хоче проводити матчі єврокубків у Львові

Зоря планує змінити місце проведення матчів єврокубків з Арени Львів на Славутич-Арену.

Це пов'язано з тим, що велика відстань між Запоріжжям і Львовом заважає належній організації і ускладнює графік команди.

Зараз Зоря розраховує, що арену в Запоріжжі встигнуть підготувати до стандартів матчів під егідою УЄФА до початку наступних матчів луганчан в єврокубках, пише

Раніше повідомлялося, що на реконструкцію Славутич-Арени під міжнародні матчі витратили 8 млн гривень.