СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1353 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 17:08
Зоря більше не хоче проводити матчі єврокубків у Львові
Зоря планує змінити місце проведення матчів єврокубків з Арени Львів на Славутич-Арену.
Це пов'язано з тим, що велика відстань між Запоріжжям і Львовом заважає належній організації і ускладнює графік команди.
Зараз Зоря розраховує, що арену в Запоріжжі встигнуть підготувати до стандартів матчів під егідою УЄФА до початку наступних матчів луганчан в єврокубках, пише
Раніше повідомлялося, що на реконструкцію Славутич-Арени під міжнародні матчі витратили 8 млн гривень.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій