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13.03.2018  17:33

Фанати Карпат просять президента Руха врятувати клуб

Фанати Карпат Завжди Вірні написали відкритий лист депутату Львівської міськради Григорію Козловському з проханням врятувати клуб.

Про це повідомляє Спортивка.

"Шановний Григорію Петровичу, висловлюємо Вам свою повагу та подяку за вирішення справи колишнього футболіста ФК "Карпати" Володимира Гудими проти львівського клубу. Ви подарували нам надію…

Ситуація навколо ФК Карпати (Львів) катастрофічна: закордонні "гастролери" та аферисти зруйнували наш улюблений клуб, знищили традиції поколінь, перетворили перемоги на поразки.

Григорію Петровичу, врятуйте ФК Карпати (Львів)! Допоможіть врятувати гордість міста Львова!

Ми віримо, що Ви зможете згуртувати навколо себе небайдужих політиків, бізнесменів, меценатів для порятунку ФК Карпати (Львів)", - йдеться в зверненні.

Раніше була інформація, що Козловський погасив борг Карпат Гудимі.





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