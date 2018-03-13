Петраков оголосив заявку збірної України (U-19) на еліт-раунд Євро-2018

Олександр Петраков / ФФУ

ФФУ на своєму офіційному сайті опублікувала заявку молодіжної збірної України до 19 років на еліт-раунд Євро-2018.

Збір розпочнеться 14 березня. Перший матч на турнірі в Румунії "синьо-жовті" зіграють проти однолітків зі Швеції 21 березня.

Після цього 24 березня на Україну чекає двобій зі збірною Сербії, а 27 березня матч проти господарів турніру румунів.

Воротарі: Владислав Кучерук (Динамо Київ), Андрій Кожухар (Чорноморець Одеса).

Захисники: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (обидва – Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Динамо Київ), Олександр Авраменко (Зоря Луганськ), Ігор Снурніцин (Олімпік Донецьк), Олег Веремієнко (Карпати Львів), Олександр Сафронов (СК Дніпро-1 Дніпро).

Півзахисники: Олексій Хахльов (Алавес, Іспанія), Сергій Булеца (Динамо Київ), Максим Чех (Шахтар Донецьк), Кирило Дришлюк (Зірка Кропивницький), Микола Мусолітін (Чорноморець Одеса), Олександр Бєляєв (СК Дніпро-1 Дніпро).

Нападники: Андрій Кулаков, Олексій Кащук (обидва – Шахтар Донецьк), Юрій Козиренко (Динамо Київ), Андрій Ременюк (Карпати Львів), Владислав Супряга (СК Дніпро-1 Дніпро).

Раніше була інформація, що ФФУ продовжить контракт з Петраковим.