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141 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 18:07
Захисник Бешикташа може сісти у в'язницю за образу арбітра
|Джанер Еркін і арбітр
Турецький захисник Джанер Еркін, який виступає за стамбульський Бешикташ, ризикує отримати до двох років в'язниці за лайку на адресу рефері в минулому році.
Прокурори Стамбула звинуватили Еркіна в образі арбітра і зажадали покарання від одного до двох років в'язниці для гравця.
Інцидент стався 23-го жовтня 2016 року під час матчу між Бешикташем та Антальяспором, коли рефері Мете Калкаван показав Еркін жовту картку. 29-річний Еркін підійшов до арбітра, жестикулюючи і вигукуючи йому вульгарні образи.
Слухання у цій справі почнуться в найближчі дні, пише sport.ua.
Раніше повідомлялося, що Бешикташ підписав повноцінний контракт із колишнім гравцем Динамо.
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