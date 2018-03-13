Захисник Бешикташа може сісти у в'язницю за образу арбітра

Джанер Еркін і арбітр

Турецький захисник Джанер Еркін, який виступає за стамбульський Бешикташ, ризикує отримати до двох років в'язниці за лайку на адресу рефері в минулому році.



Прокурори Стамбула звинуватили Еркіна в образі арбітра і зажадали покарання від одного до двох років в'язниці для гравця.



Інцидент стався 23-го жовтня 2016 року під час матчу між Бешикташем та Антальяспором, коли рефері Мете Калкаван показав Еркін жовту картку. 29-річний Еркін підійшов до арбітра, жестикулюючи і вигукуючи йому вульгарні образи.



Слухання у цій справі почнуться в найближчі дні, пише sport.ua.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ підписав повноцінний контракт із колишнім гравцем Динамо.