Лідер Динамо може не зіграти в цьому сезоні

Сергій Сидорчук

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук продовжує курс реабілітації після серйозної операції на коліні.

За словами самого футболіста, він вже відновив бігову роботу.

"Пробіжки вже роблю з м'ячем. Нещодавно включив венгерку - жонглюю, роблю передачі. Але від рекомендацій лікарів на відходжу", - сказав Сидорчук.

Як стало відомо, орієнтовний термін закінчення реабілітаційного періоду - середина травня, тут все буде залежати від рішення хірурга, який оперував хрестоподібну зв'язку Сергія. Свій вердикт він винесе, як тільки отримає контрольні знімки на фініші програми відновлення футболіста.

Відзначимо, що базовою датою останнього туру чемпіонату України є 19 травня, пише zbirna.com.

Як відомо, раніше Сидорчук розповів, як проводить час без футболу, відновлюючись після травми.