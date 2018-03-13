У Франції повідомили, що лідер Атлетико вже підписав контракт із Барселоною

Антуан Грізманн/Atletico Twitter

Лідер атак Атлетико та збірної Франції Антуан Грізманн вже з'ясував усі деталі особистого контракту із Барселоною.

За інформацією Le 10 Sport, усі умови угоди сторони владнали ще восени, а от зараз зафіксували все на папері.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, Грізманн перейде із Атлетико в Барселону за 100 мільйонів євро. Скоріше за все, трансфер відбудеться перед чемпіонатом світу-2018 на початку червня.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Грізманн провів за Атлетико 38 матчів, забивши в них 21 гол.

Недавно Грізманн побив бомбардирський рекорд Серхіо Агуеро в Атлетико.