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241 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 19:40
У Франції повідомили, що лідер Атлетико вже підписав контракт із Барселоною
|Антуан Грізманн/Atletico Twitter
Лідер атак Атлетико та збірної Франції Антуан Грізманн вже з'ясував усі деталі особистого контракту із Барселоною.
За інформацією Le 10 Sport, усі умови угоди сторони владнали ще восени, а от зараз зафіксували все на папері.
Нагадаємо, за попередньою інформацією, Грізманн перейде із Атлетико в Барселону за 100 мільйонів євро. Скоріше за все, трансфер відбудеться перед чемпіонатом світу-2018 на початку червня.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Грізманн провів за Атлетико 38 матчів, забивши в них 21 гол.
Недавно Грізманн побив бомбардирський рекорд Серхіо Агуеро в Атлетико.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій