Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
494 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
13.03.2018  19:58

Зеедорф пояснив, чому українець Коваль поки не буде грати у Депортиво

 Максим Коваль

Максим Коваль має гіршу технічну підготовку, ніж основний воротар Депортиво Рубен Андраде. 

Про це в інтерв'ю La Voz de Galicia заявив головний тренер Депора Кларенс Зеєдорф. 

"Думаю, Рубен технічно краще підготовлений, ніж Коваль. Цю думку зі мною поділяють усі в клубі. Проте Коваль щодня наполегливо працює на тренуваннях", - заявив керманич. 

Нагадаємо, що у першому ж матчі, в якому українець отримав шанс, трапилася неприємність: спочатку Коваль пропустив доволі необов'язковий гол, а через півгодини отримав пряму червону картку. 

Зеєдорф каже, що на цьому ще не все втрачено для екс-голкіпера Динамо. 

"Не можна говорити, що Коваль упустив свій шанс. У тому матчі не тільки він допустив помилки. Просто для мене зараз номер один - Рубен. У нього є характер, досвід, все. Якщо я його одного разу не поставив в основу, то це не означає, що я в нього не вірю. Навпаки - він заслуговує на нашу довіру ", - цитує спеціаліста СпортАрена.

Раніше повідомлялося, що Зеєдорф пояснив, чому дав шанс Ковалю у матчі проти Ейбара.





Читай також
Коваль у Депортиво став автором унікального досягнення
Відомий агент: Зеєдорф в захваті від бажання Коваля
Депортиво без Коваля програв Жироні у матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
20:45
Футбол. Рома - Шахтар: стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
20:27
Бокс. Менеджер Дерев'янченка: Сергій може перемагати бійців рівня Канело та Головкіна
19:58
Футбол. Зеедорф пояснив, чому українець Коваль поки не буде грати у Депортиво
19:40
Футбол. У Франції повідомили, що лідер Атлетико вже підписав контракт із Барселоною
19:18
Біатлон. Бринзак - росЗМІ: Необхідно, щоб загальна політична ситуація покращилася, а атмосфера перестала загострюватися
18:56
Футбол. Лідер Динамо може не зіграти в цьому сезоні
18:29
Бокс. Ще один українець побореться за титул чемпіона світу
18:07
Футбол. Захисник Бешикташа може сісти у в'язницю за образу арбітра
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!