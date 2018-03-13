Зеедорф пояснив, чому українець Коваль поки не буде грати у Депортиво
|Максим Коваль
Максим Коваль має гіршу технічну підготовку, ніж основний воротар Депортиво Рубен Андраде.
Про це в інтерв'ю La Voz de Galicia заявив головний тренер Депора Кларенс Зеєдорф.
"Думаю, Рубен технічно краще підготовлений, ніж Коваль. Цю думку зі мною поділяють усі в клубі. Проте Коваль щодня наполегливо працює на тренуваннях", - заявив керманич.
Нагадаємо, що у першому ж матчі, в якому українець отримав шанс, трапилася неприємність: спочатку Коваль пропустив доволі необов'язковий гол, а через півгодини отримав пряму червону картку.
Зеєдорф каже, що на цьому ще не все втрачено для екс-голкіпера Динамо.
"Не можна говорити, що Коваль упустив свій шанс. У тому матчі не тільки він допустив помилки. Просто для мене зараз номер один - Рубен. У нього є характер, досвід, все. Якщо я його одного разу не поставив в основу, то це не означає, що я в нього не вірю. Навпаки - він заслуговує на нашу довіру ", - цитує спеціаліста СпортАрена.
Раніше повідомлялося, що Зеєдорф пояснив, чому дав шанс Ковалю у матчі проти Ейбара.
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