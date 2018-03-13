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13.03.2018  23:36

Шахтар поступається Ромі та вилітає, МЮ програв Севільї. Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів


13 березня відбулося два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в яких визначилися ще два чвертьфіналіста.

Так, донецький Шахтар поступився 0:1 Ромі і за результатами двох матчів залишив турнір. Нагадаємо, у першій грі гірники здобули перемогу 2:1, проте римлян у чвертьфінал вивів гол на виїзді. 

Зазначимо, що на 79-й хвилині червону картку отримав Іван Ордець.

А у Манчестері місцевий МЮ програв 1:2 іспансьій Севільї. У першій грі було зафіксовано нульову нічию.

Таким чином, в 1/4 фіналу вийшли Рома та Севілья.

 Ліга чемпіонів-2017/18

1/8 фіналу

Матчі-відповіді

13 березня

Рома - Шахтар - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Джеко.

Рома: Аліссон, Флоренці, Манолас, Фасіо, Коларов, Наїнгголан, Де Россі, Стротман, Дженгsз Ундер (Жерсон, 65), Джеко (Ель-Шаараві, 89), Перотті.

Шахтар: П'ятов, Бутко, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Марлос (Дентінью, 82), Фред, Степаненко (Патрік, 74), Тайсон, Бернард, Феррейра.

Попередження: Флоренці, 39. Манолас, 54. Степаненко, 71. Фред, 76. Феррейра, 80.

Вилучення: Ордець, 79.

Перший матч - 1:2. 

Манчестер Юнайтед - Севілья - 1:2  (0:0).

Голи: 0:1 - 74 Йеддер, 0:2 - 78 Йеддер, 1:2 - 84 Лукаку

Перший матч - 0:0. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зіграють Реал та Ліверпуль, а також Манчестер Сіті та Ювентус.





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