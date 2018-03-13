Шахтар поступається Ромі та вилітає, МЮ програв Севільї. Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
13 березня відбулося два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в яких визначилися ще два чвертьфіналіста.
Так, донецький Шахтар поступився 0:1 Ромі і за результатами двох матчів залишив турнір. Нагадаємо, у першій грі гірники здобули перемогу 2:1, проте римлян у чвертьфінал вивів гол на виїзді.
Зазначимо, що на 79-й хвилині червону картку отримав Іван Ордець.
А у Манчестері місцевий МЮ програв 1:2 іспансьій Севільї. У першій грі було зафіксовано нульову нічию.
Таким чином, в 1/4 фіналу вийшли Рома та Севілья.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/8 фіналу
Матчі-відповіді
13 березня
Рома - Шахтар - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 52 Джеко.
Рома: Аліссон, Флоренці, Манолас, Фасіо, Коларов, Наїнгголан, Де Россі, Стротман, Дженгsз Ундер (Жерсон, 65), Джеко (Ель-Шаараві, 89), Перотті.
Шахтар: П'ятов, Бутко, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Марлос (Дентінью, 82), Фред, Степаненко (Патрік, 74), Тайсон, Бернард, Феррейра.
Попередження: Флоренці, 39. Манолас, 54. Степаненко, 71. Фред, 76. Феррейра, 80.
Вилучення: Ордець, 79.
Перший матч - 1:2.
😕 Не наш день. 0:1 в Римі й 2:2 за сумою двох матчів.
Завершуємо нашу кампанію в Лізі чемпіонів.#РомаШахтар https://t.co/Zq1JwSvGuu pic.twitter.com/GnwVpnfAyX— ФК "Шахтар" Донецьк (@FCShakhtar_ua) 13 березня 2018 р.
Манчестер Юнайтед - Севілья - 1:2 (0:0).
Голи: 0:1 - 74 Йеддер, 0:2 - 78 Йеддер, 1:2 - 84 Лукаку
Перший матч - 0:0.
¡¡¡FINAL DEL PARTIDO!!! 💪💪@ManUtd 1-2 #SevillaFC #vamosmisevilla #UCL pic.twitter.com/y2IblIVYBe— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 13 березня 2018 р.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зіграють Реал та Ліверпуль, а також Манчестер Сіті та Ювентус.
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