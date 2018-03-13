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202 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 21:59
Через озброєного президента в європейській організації призупинили членство ПАОКа
Асоціація європейських клубів призупинила членство ПАОК після інциденту за участю власника клубу Івана Саввіді.
Подальша доля грецького клубу, який зараз лідирує у національній першості, буде вирішуватися на засіданні генеральної асамблеї асоціації 27 березня у Римі.
Нагадаємо, під час гри чемпіонату Греції між ПАОК і АЕК російський бізнесмен вибіг на поле і, за словами очевидців, кричав на арбітра зустрічі через незарахований гол. На ремені його був помічений пістолет.
Згодом, у Федерації футболу Греції прийняли рішення тимчасово зупинити проведення чемпіонату.
Раніше повідомлялося, що в АЕКу подали скаргу в УЄФА та ФІФА на дії президента ПАОКа.
В УЄФА відреагували на конфлікт, підкресливши, що це внутрішні проблеми грецької федерації.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій