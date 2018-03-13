Через озброєного президента в європейській організації призупинили членство ПАОКа

Асоціація європейських клубів призупинила членство ПАОК після інциденту за участю власника клубу Івана Саввіді.

Подальша доля грецького клубу, який зараз лідирує у національній першості, буде вирішуватися на засіданні генеральної асамблеї асоціації 27 березня у Римі.

Нагадаємо, під час гри чемпіонату Греції між ПАОК і АЕК російський бізнесмен вибіг на поле і, за словами очевидців, кричав на арбітра зустрічі через незарахований гол. На ремені його був помічений пістолет.

Згодом, у Федерації футболу Греції прийняли рішення тимчасово зупинити проведення чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що в АЕКу подали скаргу в УЄФА та ФІФА на дії президента ПАОКа.

В УЄФА відреагували на конфлікт, підкресливши, що це внутрішні проблеми грецької федерації.