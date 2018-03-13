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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
637 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 23:03
Рома - Шахтар. Гол Едіна Джеко у ворота Шахтаря. ВІДЕО
|Едін Джеко
У матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ Рома - Шахтар нападник господарів Едін Джеко відкрив рахунок на 52-й хвилині.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій