Рома пройшла Шахтар, Севілья вибила МЮ. Відео голів матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

13 березня за результатами других матчей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів визначилося два чвертьфіналіста турніра - ними стали італійська Рома та іспанська Севілья.

Так, єдиного голу римлян вистачило для того, щоб залишити за бортом змагань донецький Шахтар.

Вирішальний м'яч на 52-й хвилині зустрічі на Стадіо Олімпіко забив Едін Джеко.

Що стосується матчу на Олд Траффорд, де МЮ приймав Севілью, то дублем у цій зустрічі відзначився Віссам Бен Йеддер. Влучний удар Ромелу Лукаку виявився голом престижу.

Таким чином, станом на 13 березня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 зіграють англійські Ліверпуль та Ман Сіті, іспанські Реал та Севілья, італійські Рома та Ювентус.

14 березня матчі-відповіді проведуть Барселона та Челсі, а також Бешикташ та Баварія.