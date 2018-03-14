Фонсека: Це була повністю наша гра, проте все вирішила одна помилка

Паулу Фонсека (праворуч)/ФК Шахтар

Донецький Шахтар контролював хід матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми (0:1), проте припустився однієї рокової помилки.

Про це після поразки від римлян на Стадіо Олімпіко 13 березня говорив головний тренер гірників Паулу Фонсека.

"Гра була повністю наша. Ми приїхали сюди з перевагою, грали, і навіть у меншості у нас було 62% часу володіння м'ячем. Повинен пишатися своєю командою - зробити таке можуть тільки великі колективи. Я засмучений результатом, проте ми проявили свою сутність у цьому матчі", - заявив Фонсека у флеш-інтерв'ю на каналі Футбол.

"Ми могли вирішити все ще у першій грі і приїхати сюди з іншою перевагою. Якщо аналізувати цю гру, ми провели фантастичний матч, але зробили одну помилку і пропустили м'яч. Наші вболівальники повинні пишатися нами, адже ми показали дуже велику хоробрість і грали тут як вдома", - вважає португалець.

Нагадаємо, хід матчу вирішив гол, який забив Едін Джеко на 52-й хвилині зустрічі.