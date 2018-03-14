Гравець, який поховав надії Шахтаря: Рома заслужила вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Едін Джеко святкує гол у ворота гірників/AS Roma

Рома заслужено перемогла Шахтар у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0).

Про це після поєдинку 13 березня у Римі заявив автор єдиного голу Едін Джеко.

"Це був чудовий вечір - і для мене, і для партнерів, і для усієї нашої великої команди. Ми провели хороший матч та заслужили вихід у чвертьфінал", - заявив Джеко у коментарі для офіційного сайту УЄФА.

Нагадаємо, Джеко забив гол на 52-й хвилині поєдинку.

Додамо, що після гри керманич Шахтаря Паулу Фонсека залишився задоволений діями підопічних.