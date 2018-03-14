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140 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 00:49
Гравець, який поховав надії Шахтаря: Рома заслужила вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів
|Едін Джеко святкує гол у ворота гірників/AS Roma
Рома заслужено перемогла Шахтар у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0).
Про це після поєдинку 13 березня у Римі заявив автор єдиного голу Едін Джеко.
"Це був чудовий вечір - і для мене, і для партнерів, і для усієї нашої великої команди. Ми провели хороший матч та заслужили вихід у чвертьфінал", - заявив Джеко у коментарі для офіційного сайту УЄФА.
Нагадаємо, Джеко забив гол на 52-й хвилині поєдинку.
Додамо, що після гри керманич Шахтаря Паулу Фонсека залишився задоволений діями підопічних.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій