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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
484 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 08:46
Тренер Роми розповів, за рахунок чого римлянам вдалося обіграти Шахтар
|Еусебіу Ді Франческо
Рома дуже зібрано відіграла проти Шахтаря в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це розповів тренер клубу Еусебіо Ді Франческо.
"Ми грали дуже зібрано. Можливо, без дуже хорошої гри в завершенні атак, але знали, що Шахтар рано чи пізно зробить помилку. І скористалися нею", - сказав він.
"У першому матчі ми допустили декілька помилок і Шахтар скористався ними. Але сьогодні ж найбільше мені сподобався настрій в роздягальні, адже це була велика перемога, здобута зусиллями всієї команди", - цитує наставника Sport Arena.
Як відомо, раніше наставник гірників Паулу Фонсека заявив, що в грі все вирішила одна помилка.
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