Тренер Роми розповів, за рахунок чого римлянам вдалося обіграти Шахтар

Еусебіу Ді Франческо

Рома дуже зібрано відіграла проти Шахтаря в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів тренер клубу Еусебіо Ді Франческо.

"Ми грали дуже зібрано. Можливо, без дуже хорошої гри в завершенні атак, але знали, що Шахтар рано чи пізно зробить помилку. І скористалися нею", - сказав він.

"У першому матчі ми допустили декілька помилок і Шахтар скористався ними. Але сьогодні ж найбільше мені сподобався настрій в роздягальні, адже це була велика перемога, здобута зусиллями всієї команди", - цитує наставника Sport Arena.

Як відомо, раніше наставник гірників Паулу Фонсека заявив, що в грі все вирішила одна помилка.