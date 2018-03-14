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678 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 08:58
Команда Реброва зіграла внічию в азіатській Лізі чемпіонів
|Сергій Ребров
В рамках 4-го раунду групової стадії Ліги чемпіонів АФК Аль-Ахлі Сергія Реброва приймав Аль-Гарафу.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
AFC Champions League | MD4— AlAhli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 13 березня 2018 р.
MATCH END
Al-Ahli 1:1 Al-Gharrafa#AHLIFC #ACL2018 pic.twitter.com/ZGPo7ysazh
Після 4-х турів команда українського тренера набрала 8 очок і утримує лідерство в своїй групі.
Як відомо, в третьому турі ці команди також зіграли 1:1.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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