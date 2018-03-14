Команда Реброва зіграла внічию в азіатській Лізі чемпіонів

Сергій Ребров

В рамках 4-го раунду групової стадії Ліги чемпіонів АФК Аль-Ахлі Сергія Реброва приймав Аль-Гарафу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Після 4-х турів команда українського тренера набрала 8 очок і утримує лідерство в своїй групі.

Як відомо, в третьому турі ці команди також зіграли 1:1.