Нападник Шахтаря розповів, чому він штовхнув болл-боя

Факундо Феррейра

Нападник Шахтаря Факундо Феррейра в інциденті з болл-боєм не хотів завдати йому шкоди.

Про це після гри розповів сам футболіст.

"Я не хотів завдавати шкоди хлопчикові, а швидше забрати м'яч. З мого боку не було ніякого злого умислу. Був агресивний матч і я хотів швидше його продовжити", - сказав він.

"Після зустрічі я розмовляв з футболістами Роми і вибачився. Я навіть хотів вибачитися перед цим болл-боєм, але мені сказали, що він пішов додому", - зазначив Феррейра.

На питання, чи він хоче продовжити контракт з Шахтарем, гравець відповів: "Я не готовий зараз про це говорити", - цитує Феррейру Трибуна.

Як відомо, раніше тренер Роми розповів, за рахунок чого римлянам вдалося обіграти Шахтар.