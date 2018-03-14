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102 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 10:56
Динамо і Ворсклу розсудить Копієвський. Суддівські призначення на 24-й тур
Стали відомі арбітри матчів 24-го туру прем'єр-ліги.
17 березня, субота
"Чорноморець" - "Сталь" - Микола Кривоносов (Київ)
"Олімпік" - "Зірка" - Володимир Миланич (Миколаїв)
18 лютого, понеділок
"Олександрія" - "Карпати" - Володимир Новохатний (Київ)
"Верес" - "Зоря" - Дмитро Кутаков (Київська область)
"Шахтар" - "Маріуполь" - Ярослав Козик (Мукачеве)
"Динамо" - "Ворскла" - Віктор Копієвський (Кропивницький)
Раніше повідомлялося, що УПЛ затвердила дату і час початку матчів 24 туру.
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