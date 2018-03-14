Динамо і Ворсклу розсудить Копієвський. Суддівські призначення на 24-й тур

Стали відомі арбітри матчів 24-го туру прем'єр-ліги.

17 березня, субота

"Чорноморець" - "Сталь" - Микола Кривоносов (Київ)

"Олімпік" - "Зірка" - Володимир Миланич (Миколаїв)

18 лютого, понеділок

"Олександрія" - "Карпати" - Володимир Новохатний (Київ)

"Верес" - "Зоря" - Дмитро Кутаков (Київська область)

"Шахтар" - "Маріуполь" - Ярослав Козик (Мукачеве)

"Динамо" - "Ворскла" - Віктор Копієвський (Кропивницький)

Раніше повідомлялося, що УПЛ затвердила дату і час початку матчів 24 туру.